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Помпео увезет из КНДР американских пленников
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Помпео увезет из КНДР американских пленников 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Власти КНДР решили освободить трех граждан США, они покинут страну вместе с государственным секретарем Майком Помпео, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи.
"Мы ожидаем, что он привезет дату, время [встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа] и трех пленников", — сказал анонимный источник.
Ранее сообщалось, что Помпео прибыл на переговоры в Северную Корею. Эта встреча стала второй беседой Помпео и Ким Чен Ына за последние шесть недель. Ожидается, что политики обсудят будущие переговоры Ким Чен Ына и президента Трампа, которые должны пройти в ближайшие недели.
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