Помпео увезет из КНДР американских пленников

Власти КНДР решили освободить трех граждан США , они покинут страну вместе с государственным секретарем Майком Помпео, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи.

"Мы ожидаем, что он привезет дату, время [встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа] и трех пленников", — сказал анонимный источник.

Ранее сообщалось, что Помпео прибыл на переговоры в Северную Корею. Эта встреча стала второй беседой Помпео и Ким Чен Ына за последние шесть недель. Ожидается, что политики обсудят будущие переговоры Ким Чен Ына и президента Трампа, которые должны пройти в ближайшие недели.