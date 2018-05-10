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Ким Чен Ын распорядился помиловать задержанных американцев
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Ким Чен Ын распорядился помиловать задержанных американцев 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: © AP Photo / KRT via AP Video
Лидер КНДР Ким Чен Ын по просьбе американского президента Дональда Трампа отдал распоряжение помиловать и освободить трех американцев, задержанных в стране, сообщает агентство Ренхап.
Как следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР "принял официальное предложение от президента США по освобождению задержанных американцев" и распорядился "помиловать их для возвращения на родину".
Кроме того, как отмечает агентство, во время визита в КНДР госсекретарь США Майк Помпео передал Ким Чен Ыну от Трампа "словесное сообщение". Содержание сообщения не указывается. Лидер КНДР высоко оценил тот факт, что президент США продемонстрировал "большой интерес в урегулировании вопроса через диалог", отмечает ЦТАК.
Ранее Помпео по итогам своего визита в Северную Корею заявил, что был очень рад забрать с собой в США трех американских граждан, содержавшихся в заключении в КНДР.
Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому.
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Комментарии10  Ещё 19 источников 
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