Ким Чен Ын распорядился помиловать задержанных американцев

Как следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР "принял официальное предложение от президента США по освобождению задержанных американцев" и распорядился "помиловать их для возвращения на родину".

Кроме того, как отмечает агентство, во время визита в КНДР госсекретарь США Майк Помпео передал Ким Чен Ыну от Трампа "словесное сообщение". Содержание сообщения не указывается. Лидер КНДР высоко оценил тот факт, что президент США продемонстрировал "большой интерес в урегулировании вопроса через диалог", отмечает ЦТАК.

Ранее Помпео по итогам своего визита в Северную Корею заявил, что был очень рад забрать с собой в США трех американских граждан, содержавшихся в заключении в КНДР.

Президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после 22 мая — после того, как Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ранее госсекретарь США сообщал, что дата и место встречи Трампа и лидера КНДР еще окончательно не согласованы, но стороны близки к этому.