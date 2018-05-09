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Эксперт: у России есть рычаги, позволяющие получить от Армении всё что угодно
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Эксперт: у России есть рычаги, позволяющие получить от Армении всё что угодно 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Именно из-за России Пашинян не смог с первого раза возглавить правительство
В интервью французскому изданию Libération глава Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артур Газинян сообщил, что у РФ остаются в руках рычаги влияния на Армению даже после назначения Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Однако Москва должна наладить с ним тесное сотрудничество, поскольку выход Еревана из ЕАЭС и ОДКБ может создать определённый прецедент и дискредитировать эти организации.
По словам директора Центра европейских исследований Ереванского государственного университета Артура Газиняна, Москва, которая официально не вмешивалась во внутриполитический кризис в Армении, продолжает оставаться «важнейшей движущей силой политики» этой страны, так как оберегает на территории государства свои геополитические и экономические интересы.
Газинян уверен, что именно из-за Москвы Пашинян не смог возглавить правительство Армении с первого раза, его кандидатуру отклонил парламент. По мнению эксперта, Кремль должен был убедиться в том, что новый премьер планирует соблюдать международные обязательства Армении. «Именно поэтому большая часть вопросов, которые депутаты задавали Пашиняну, касались Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), безопасности и экономического сотрудничества», — пояснил аналитик.
Также он отметил, что у России практически при любом раскладе будут оставаться рычаги влияния на Ереван, однако, по его мнению, Кремлю нужно тесно сотрудничать с новым премьером, поскольку выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ, пересмотр отношений с этими организациями может создать определённый прецедент и их дискредитировать.
«В Кремле в любом случае найдут партии и политиков, которых можно финансировать. Там могут работать с любыми властями Армении, поскольку имеются политические, экономические и геополитические рычаги воздействия на страну. В то же время у Кремля есть причины для опасения, поскольку народ начал выражать свою волю и выигрывать отдельные сражения. А такой пример может оказаться заразительным», — заключил эксперт.
Смотрите материалы по теме: Нового премьера Армении Пашиняна заподозрили в двойной игре
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