Президент Южной Кореи приветствовал предстоящий саммит лидеров КНДР и США в Сингапуре

СЕУЛ , 11 мая. / ТАСС /. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приветствует договоренность США и КНДР о месте и времени проведения саммита двух стран. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель администрации южнокорейского лидера Ким Ый Гём.

"Президент Мун [Чжэ Ин] надеется на то, что предстоящий саммит откроет путь для денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе", — отметил он.