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Президент Южной Кореи приветствовал предстоящий саммит лидеров КНДР и США в Сингапуре
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Президент Южной Кореи приветствовал предстоящий саммит лидеров КНДР и США в Сингапуре 

ТАСС 11 мая 2018
Фото: ТАСС
СЕУЛ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приветствует договоренность США и КНДР о месте и времени проведения саммита двух стран. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель администрации южнокорейского лидера Ким Ый Гём.
"Президент Мун [Чжэ Ин] надеется на то, что предстоящий саммит откроет путь для денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе", — отметил он.
Ким Ый Гём также сообщил, что Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют вскоре провести телефонный разговор по проложенной недавно между их резиденциями линии прямой связи.
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