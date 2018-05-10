Ещё
Эксперты: поездка Помпео в Пхеньян поспособствует успеху саммита Трампа и Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты: поездка Помпео в Пхеньян поспособствует успеху саммита Трампа и Ким Чен Ына 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ПЕКИН, 10 мая. /ТАСС/. Эксперты в Китае считают, что поездка госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян в среду и его встреча с Ким Чен Ыном повышают шансы на успех предстоящего саммита лидеров Соединенных Штатов и КНДР. Одновременно они подчеркивают важность в этом плане недавних встреч между председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР.
"Отправляя Помпео дважды в Северную Корею на протяжении менее чем шести недель, Трамп и его администрация показывают заслуживающую одобрения искренность в отношении диалога [КНДР и США]", — считает специалист Китайского института современных международных отношений (КИСМО) Ян Сиюй, мнение которого приводит в четверг газета «Хуаньцю шибао».
"Позитивным откликом на ожидания Пхеньяна, что США прекратят свою враждебность в отношении КНДР" называет директор Института изучения Северо-Восточной Азии при Хэйлунцзянском отделении Академии общественных наук КНР Да Чжиган последние ремарки Трампа в Twitter в связи с поездкой Помпео в Пхеньян.
"Вместо того чтобы обмениваться колкостями и военными угрозами, лидеры США и Северной Кореи создают позитивную атмосферу для своей встречи", — согласен с этой точкой зрения Ян Сиюй. Он также подчеркивает, что благоприятные условия для встречи Трампа и Ким Чен Ына заложили межкорейский саммит от 27 апреля, а также две встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР. «Две встречи с главой Китая подкрепили и упрочили решимость Кима к денуклеаризации своей страны», — указывает Ян Сиюй.
"В целом плоды частых контактов на высоком уровне вновь подтверждают, что переговоры и дипломатия являются наилучшим путем для пробуждения надежды в таких чувствительных вопросах", — резюмирует этот эксперт.
ТАСС: последние новости
Радикалы заблокировали в Киеве второй офис телеканала "Интер" Пашинян подтвердил, что будет добиваться отмены визового режима между Арменией и ЕС Асад уверен, что Россия не допустит третьей мировой войны в Сирии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1114
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже89
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут651
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение