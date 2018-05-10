Эксперты: поездка Помпео в Пхеньян поспособствует успеху саммита Трампа и Ким Чен Ына

"Отправляя Помпео дважды в Северную Корею на протяжении менее чем шести недель, Трамп и его администрация показывают заслуживающую одобрения искренность в отношении диалога [КНДР и США]", — считает специалист Китайского института современных международных отношений (КИСМО) Ян Сиюй, мнение которого приводит в четверг газета «Хуаньцю шибао».

"Позитивным откликом на ожидания Пхеньяна, что США прекратят свою враждебность в отношении КНДР" называет директор Института изучения Северо-Восточной Азии при Хэйлунцзянском отделении Академии общественных наук КНР Да Чжиган последние ремарки Трампа в Twitter в связи с поездкой Помпео в Пхеньян.

"Вместо того чтобы обмениваться колкостями и военными угрозами, лидеры США и Северной Кореи создают позитивную атмосферу для своей встречи", — согласен с этой точкой зрения Ян Сиюй. Он также подчеркивает, что благоприятные условия для встречи Трампа и Ким Чен Ына заложили межкорейский саммит от 27 апреля, а также две встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР. «Две встречи с главой Китая подкрепили и упрочили решимость Кима к денуклеаризации своей страны», — указывает Ян Сиюй.

"В целом плоды частых контактов на высоком уровне вновь подтверждают, что переговоры и дипломатия являются наилучшим путем для пробуждения надежды в таких чувствительных вопросах", — резюмирует этот эксперт.