Бывшего сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже на Китай

Суд американского штата Вирджиния обвинил бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чунь Шинг Ли в сборе и передаче секретных данных китайским спецслужбам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минюст США.

53-летний мужчина обвиняется в передаче секретной информации иностранному государству, незаконном хранении секретных документов и заговоре. В американском Министерстве юстиции уточнили, что в 2010 году к агенту ЦРУ обратились два сотрудника китайской разведки и предложили гонорар за секретную информацию.

Мужчину арестовали в январе этого года в аэропорту Нью-Йорка . Отмечается, что Ли — гражданин США , который в настоящее время проживает в Гонконге . По сведениям агентства, с 1982 по 1986 год он служил в американской армии, а потом проработал в ЦРУ с 1994 по 2007 годы.

В Минюсте отметили, что в 2012 году агенты ФБР обыскали номер подозреваемого в отеле во время его командировок в Вирджинию и на Гавайи. В частности, у него обнаружили две записные книжки, в которых значились настоящие имена и кодовые номера шпионов, работавших на ЦРУ.

В случае если вина Шинг Ли будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.