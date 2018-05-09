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Бывшего сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже на Китай
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Бывшего сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже на Китай 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Суд американского штата Вирджиния обвинил бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чунь Шинг Ли в сборе и передаче секретных данных китайским спецслужбам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минюст США.
53-летний мужчина обвиняется в передаче секретной информации иностранному государству, незаконном хранении секретных документов и заговоре. В американском Министерстве юстиции уточнили, что в 2010 году к агенту ЦРУ обратились два сотрудника китайской разведки и предложили гонорар за секретную информацию.
Мужчину арестовали в январе этого года в аэропорту Нью-Йорка. Отмечается, что Ли — гражданин США, который в настоящее время проживает в Гонконге. По сведениям агентства, с 1982 по 1986 год он служил в американской армии, а потом проработал в ЦРУ с 1994 по 2007 годы.
В Минюсте отметили, что в 2012 году агенты ФБР обыскали номер подозреваемого в отеле во время его командировок в Вирджинию и на Гавайи. В частности, у него обнаружили две записные книжки, в которых значились настоящие имена и кодовые номера шпионов, работавших на ЦРУ.
В случае если вина Шинг Ли будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.
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