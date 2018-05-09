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Пекин надеется, что Вашингтон примет во внимание озабоченности Пхеньяна
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Пекин надеется, что Вашингтон примет во внимание озабоченности Пхеньяна 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Китай надеется, что Вашингтон примет во внимание озабоченности Пхеньяна. Об этом, как передает во вторник агентство «Синьхуа», заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Си Цзиньпин «призвал американскую сторону принять во внимание обоснованные озабоченности Пхеньяна», передает агентство.
"Си Цзиньпин подтвердил позицию Китая, заявив, что Китай поддерживает запланированную встречу между лидерами США и КНДР", — отмечается в сообщении. При этом была выражена надежда, что «Вашингтон и Пхеньян смогут пойти навстречу друг другу и выстроить взаимное доверие, достигнут поэтапного сближения и разрешат озабоченности друг друга путем диалога с тем, чтобы найти политическое решение проблемы Корейского полуострова», — отмечается в сообщении.
Си Цзиньпин заверил Трампа, что Китай намерен играть активную роль в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении долговременного мира и стабильности в регионе.
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