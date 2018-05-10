В Малайзии подвели итоги парламентских выборов

Оппозиционная коалиция Малайзии "Альянс надежды" (Pakatan Harapan) получила простое большинство в парламенте по итогам прошедших в среду парламентских выборов, свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии страны.

Входящая в коалицию "Партия народной справедливости" (PKR) получила 104 парламентских кресла, "Партия демократического действия" (DAP), также выступавшая на выборах в составе объединения, — девять кресел. Таким образом, оппозиционная коалиция по итогам голосования займет 113 мест в законодательном органе страны, правящий "Национальный фронт — 79. Для формирования правительства партии необходимо получить 112 парламентских кресел.

Коалиция "Альянс надежды", куда вошли четыре партии, разделяющие левые и центристские взгляды, была сформирована в 2015 году для участия в выборах. Председателем политического объединения стал экс-премьер Махатхир Мохамад, возглавлявший правительство страны с 1981 по 2003 год.

Правящая коалиция находилась у власти в Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании . В 1969 году единственный раз правящей коалиции 14 партий не удалось получить две трети голосов. Тогда в многонациональной стране начались межэтнические столкновения, вынудившие власти ввести чрезвычайное положение, действовавшее до 1971 года.

Однако с тех пор Малайзия, по всеобщему признанию, стала одним из наиболее прогрессивных и умеренных мусульманских государств мира, где исповедующее ислам малайское большинство все последующие годы мирно уживалось с крупными китайским и индийским меньшинствами, большинство представителей которых являются приверженцами буддизма, индуизма и христианства.