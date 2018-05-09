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Два человека погибли в результате удара по Сирии
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Два человека погибли в результате удара по Сирии 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Жертвами ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска стали два человека, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, погибли муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.
Вечером во вторник сирийские официальные СМИ сообщили со ссылкой на военный источник, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Кисаб в 23 километрах южнее Дамаска. По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.
Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что в тот момент, когда предположительно наносился удар по окрестностям сирийской столицы, в ливанском воздушном пространстве были израильские самолеты.
В пресс-службе Армии обороны Израиля эти сообщения отказались комментировать.
Ранее стало известно, что израильские военные зафиксировали "подозрительную активность" иранских сил на приграничных с Израилем сирийских территориях. Командование отдало приказ о приведении подразделений в состояние повышенной боеготовности.
В районе Голанских высот развернуты системы ПВО, местные власти организовали доступ в бомбоубежища.
СМИ в начале апреля сообщали о возможной причастности Израиля к атаке на базу Т-4 в Хомсе. В израильском минобороны эту информацию также не прокомментировали.
В конце апреля источник в сирийской армии рассказал РИА Новости, что военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо были атакованы со стороны ВВС Израиля. На эти заявления реакции не последовало.
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Комментарии8  Ещё 34 источника 
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