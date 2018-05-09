Два человека погибли в результате удара по Сирии

Жертвами ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска стали два человека, сообщает сирийское национальное агентство САНА

По данным агентства, погибли муж с женой — уроженцы городка Шейх-Мискин провинции Дераа.

Вечером во вторник сирийские официальные СМИ сообщили со ссылкой на военный источник, что ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Кисаб в 23 километрах южнее Дамаска. По данным сирийских военных, уничтожены две ракеты.

Video shows moments suspected Israeli jets bomb Iranian affiliated weapons convoy tonight in Syria. pic.twitter.com/drqV94esCU— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 8 мая 2018 г.

Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости , что в тот момент, когда предположительно наносился удар по окрестностям сирийской столицы, в ливанском воздушном пространстве были израильские самолеты.

Ранее стало известно, что израильские военные зафиксировали "подозрительную активность" иранских сил на приграничных с Израилем сирийских территориях. Командование отдало приказ о приведении подразделений в состояние повышенной боеготовности.

В районе Голанских высот развернуты системы ПВО, местные власти организовали доступ в бомбоубежища.

СМИ в начале апреля сообщали о возможной причастности Израиля к атаке на базу Т-4 в Хомсе. В израильском минобороны эту информацию также не прокомментировали.

В конце апреля источник в сирийской армии рассказал РИА Новости, что военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо были атакованы со стороны ВВС Израиля. На эти заявления реакции не последовало.