Берлин празднует 9 мая в русской атмосфере 

Большая русскоязычная община в Германии начала отмечать День Победы. Тут он называется День освобождения. Русские немцы угощают иностранцев шашлыками, пельменями и национальными напитками
День освобождения — так в Германии называют 8 мая. Именно в этот день по всей стране проходят разные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. Минута памяти в Бундестаге, фильмы, выставки. И больше всего их, конечно, же Берлине. Там находится собственный корреспондент Business FM Мария Волкова.
Мария Волкова корреспондент Business FM «В Берлине, можно сказать, два дня празднуют. В эти дни здесь всегда празднуется День освобождения Германии. Приезжают со всей страны люди. Очень много людей. Можно сказать, что здесь русская атмосфера. Жарят шашлык, пельменями угощают, разными напитками, очень много иностранцев, которые хотят познакомиться с российской культурой. Полевая кухня здесь, казачий хор, огромные балалайки. В основном здесь русскоязычные люди. Можно сказать, русские немцы, которые иммигрировали из бывших стран СССР: Казахстан, Россия, Украина. Я, например, услышала польскую речь, подошла, пообщалась с польской молодежью. Они сказали, что интересуются темой Второй мировой войны, поэтому приехали посмотреть. Есть и немцы, их довольно много, но, скажем так, здесь практически нет туристов. И завтра, конечно, это основной день, много чего очень будет. Это торжественное возложение венков. В Берлине также будет Бессмертный полк. Он пройдет практически во всех крупнейших городах. И каждый год существенно увеличивается количество тех, кто приходит. Но главное, наверное, светское событие завтрашнего дня в Берлине — это „Собибор“, фильм с Констатинтином Хабенским».
Как праздную 9 мая соседи России — Украина и Белоруссия? Известно, что в среду там пройдут Парады Победы, вместо «Бессмертного полка» организацию похожие акции — «Бессмертная дивизия» и «Беларусь помнит».