В США рассказали о влиянии РФ на конфликт Израиля и Ирана

Фото: © РИА Новости / Иссам Аль-Римави

Израиль и Иран , вступив в прямое боестолкновение на сирийской границе, не заинтересованы в полномасштабном конфликте и для деэскалации нуждаются в посреднических услугах, которые им может оказать только Россия , считает бывший посол США в Тель-Авиве Дэниэл Шапиро. В микроблоге Twitter он прокомментировал сообщения о массированном ракетном обстреле иранскими силами, дислоцированными в Сирии , позиций израильских войск на Голанских высотах. "Израилю придется дать силовой ответ на иранские ракеты, выпущенные по Голанам. Но поскольку ни одна сторона (предположительно) все еще не хочет полномасштабного конфликта, им нужна помощь в деэскалации. Есть только один логический кандидат — Россия", — пишет Шапиро. Один из самых серьезных пограничных инцидентов последних лет произошел в ночь на четверг, спустя считанные часы после завершения визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Москву . Там глава правительства, по его собственным словам, обсуждал угрозу растущего иранского присутствия в Сирии, отстаивая "право и обязанность" еврейского государства защищаться от агрессии. По мнению Шапиро, Россия демонстрирует понимание интересов Израиля, который в сложившейся ситуации мог бы претендовать на ее помощь в "сдерживании" Ирана. "Это (пограничный инцидент) мог бы открыть для Израиля возможность настоять на введении Россией серьезных ограничений на военное закрепление Ирана в Сирии… США должны помочь", — написал бывший посол.