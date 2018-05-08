Обама прокомментировал решение Трампа

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Обама назвал решение Трампа выйти из СВПД ошибочным 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
Экс-президент США Барак Обама считает "серьезной ошибкой" выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, о котором объявил нынешний глава государства Дональд Трамп.
"Я считаю, что решение подвергнуть риску СВПД без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана серьезной ошибкой. Без СВПД США могут в конечном счете остаться перед проигрышным выбором между Ираном, который будет иметь ядерное оружие, и еще одной войной на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении Обамы, поступившем в РИА Новости.
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