Обама прокомментировал решение Трампа

Экс-президент США Барак Обама считает "серьезной ошибкой" выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, о котором объявил нынешний глава государства Дональд Трамп.
"Я считаю, что решение подвергнуть риску СВПД без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана серьезной ошибкой. Без СВПД США могут в конечном счете остаться перед проигрышным выбором между Ираном, который будет иметь ядерное оружие, и еще одной войной на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении Обамы, поступившем в РИА Новости.