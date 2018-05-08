Могерини: ЕС будет действовать в сделке с Ираном исходя из своих интересов

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп заявил, что даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана «на наивысшем уровне».

Минфин США позднее сообщил, что США восстановят вторичные санкции за сотрудничество с Ираном до 5 ноября.

"Меня особенно беспокоит объявление новых санкций. Я проконсультируюсь со всеми нашими партнерами в ближайшие часы и дни, чтобы оценить их последствия. ЕС готов действовать в соответствии со своими интересами безопасности и защищать свои экономические инвестиции", — заявила Могерини, выступая в Риме

"Ядерная сделка принадлежит всему международному сообществу. Она работает и реализует свою цель, которая заключается в том, чтобы гарантировать, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие. ЕС полон решимости сохранить ее", — отметила она.

"Мы надеемся, что все международное сообщество будет и впредь вносить свой вклад, чтобы гарантировать полное осуществление соглашения в интересах нашей общей безопасности", — заявила Могерини.