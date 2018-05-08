Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Д. Трампом

Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время развитие отношений Китая и США проходит важный этап. Он сообщил, что уделяет повышенное внимание развитию межгосударственных отношений, ценит хорошие рабочие связи с президентом США. Председатель КНР выразил надежду, что стороны добросовестно реализуют достигнутые им и Д. Трампом на встрече в Пекине консенсусы, будут поддерживать контакты на высоком и других уровнях, действовать в духе взаимоуважения, взаимной выгоды и взаимного благоприятствования, сосредоточатся на сотрудничестве и будут держать под контролем разногласия, поспособствуют здоровому и стабильному поступательному развитию межгосударственных отношений. Торгово-экономическое сотрудничество неизменно служило стабилизатором и двигателем китайско-американских отношений. На прошлой неделе Китай и США провели в Пекине искренние, высокоэффективные и конструктивные консультации по торгово-экономическим вопросам. Делегации сторон могут поддерживать контакты, стремиться отыскать оптимальный способ урегулирования имеющихся вопросов, достичь взаимовыгодных и обоюдовыигрышных результатов.