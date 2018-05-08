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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Д. Трампом
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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Д. Трампом 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 8 мая /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Си Цзиньпин отметил, что в настоящее время развитие отношений Китая и США проходит важный этап. Он сообщил, что уделяет повышенное внимание развитию межгосударственных отношений, ценит хорошие рабочие связи с президентом США. Председатель КНР выразил надежду, что стороны добросовестно реализуют достигнутые им и Д. Трампом на встрече в Пекине консенсусы, будут поддерживать контакты на высоком и других уровнях, действовать в духе взаимоуважения, взаимной выгоды и взаимного благоприятствования, сосредоточатся на сотрудничестве и будут держать под контролем разногласия, поспособствуют здоровому и стабильному поступательному развитию межгосударственных отношений. Торгово-экономическое сотрудничество неизменно служило стабилизатором и двигателем китайско-американских отношений. На прошлой неделе Китай и США провели в Пекине искренние, высокоэффективные и конструктивные консультации по торгово-экономическим вопросам. Делегации сторон могут поддерживать контакты, стремиться отыскать оптимальный способ урегулирования имеющихся вопросов, достичь взаимовыгодных и обоюдовыигрышных результатов.
Главы двух государств также обменялись мнениями по обстановке на Корейском полуострове. Си Цзиньпин вновь подтвердил позицию китайской стороны по проблеме Корейского полуострова. Он подчеркнул, что китайская сторона поддерживает встречу лидеров США и КНДР, выразив надежду, что США и КНДР пойдут навстречу друг другу, установят взаимодоверие, будут действовать поэтапно, урегулируют свои озабоченности посредством встреч и консультаций, учтут разумную озабоченность северокорейской стороны в области безопасности, совместно продвинут процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова. Китайская сторона намерена продолжать играть позитивную роль в реализации денуклеаризации Корейского полуострова, долговременного порядка и стабильности в регионе. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Президент РК приветствовал верховного лидера КНДР Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном в Даляне /2/ Срочно: В Ливане объявлены официальные результаты парламентских выборов
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