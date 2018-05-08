Ещё
Израиль заявил о новой эпохе безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль заявил о новой эпохе безопасности на Ближнем Востоке 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Fotolia / W. Zikas
Израиль заявил о новой эпохе безопасности и стабильности на Ближнем Востоке после решения США выйти из соглашения с Ираном, говорится в комментарии постпреда страны при ООН Данни Данона.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.
"Это историческое решение, которое представляет перспективу для новой эпохи безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Единый фронт против режима, поддерживающего терроризм и сеющего нестабильность, может положить конец иранской агрессии, которая угрожает нашему региону и всему международному сообществу", — говорится в распространённом заявлении постпреда Израиля при ООН.
РИА Новости: последние новости
Иран намерен сохранить ядерную сделку с "пятеркой" без США Трамп обвинил Иран в разработке ядерного оружия Турция не ограничит торговлю с Ираном из-за санкций США против Тегерана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану304
Израиль привел войска в повышенную боеготовность108
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»202
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»549
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня54
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение