Израиль заявил о новой эпохе безопасности и стабильности на Ближнем Востоке после решения США выйти из соглашения с Ираном, говорится в комментарии постпреда страны при ООН Данни Данона.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе.
"Это историческое решение, которое представляет перспективу для новой эпохи безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Единый фронт против режима, поддерживающего терроризм и сеющего нестабильность, может положить конец иранской агрессии, которая угрожает нашему региону и всему международному сообществу", — говорится в распространённом заявлении постпреда Израиля при ООН.