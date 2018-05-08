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Выход США из ядерного соглашения по Ирану: Европа сожалеет, Израиль поддерживает
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Выход США из ядерного соглашения по Ирану: Европа сожалеет, Израиль поддерживает 

Вести.Ru 26 минут назад
Появилась первая международная реакция на решения Дональда Трампа. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не выходит из соглашения — оно будет действовать между остальными участниками. И добавил, что его страна соблюдала все условия ядерного соглашения, а США никогда не придерживались взятых обязательств.
Рухани также отметил, что экономика страны продолжит развиваться несмотря на санкции.
В свою очередь министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сказал, что страна не будет ограничивать торговлю с Ираном, даже если сама рискует попасть под американские санкции. «Турция не собирается ни перед кем отчитываться», — сказал Зейбекчи.
Как сообщает телеканал «Россия 24», Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе Штатов из соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. О том же сказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. А вот президент Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением к прессе и отметил, что Израиль приветствует решение Трампа и считает, что этот шаг приведет к смене власти в Иране. Поддержала решение Штатов и Саудовская Аравия.
Ранее стало известно, что США выходят из ядерного соглашения по Ирану и вводят новые санкции против Тегерана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
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