Выход США из ядерного соглашения по Ирану: Европа сожалеет, Израиль поддерживает

Рухани также отметил, что экономика страны продолжит развиваться несмотря на санкции.

В свою очередь министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сказал, что страна не будет ограничивать торговлю с Ираном, даже если сама рискует попасть под американские санкции. «Турция не собирается ни перед кем отчитываться», — сказал Зейбекчи.

Ранее стало известно, что США выходят из ядерного соглашения по Ирану и вводят новые санкции против Тегерана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.