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Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки «психологической войной»
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Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки «психологической войной» 

RT на русском 17 минут назад
Об этом сообщает AFP.
Ранее стало известно, что Рухани поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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