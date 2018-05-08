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Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки «психологической войной»
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Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки «психологической войной»
RT на русском
17 минут назад
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Об этом сообщает AFP.
Ранее стало известно, что Рухани поручил
Министерству иностранных дел
страны провести переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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