Иран отреагировал на решение Трампа по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал выход США из «ядерной сделки». Как передает ТАСС, в обращении к нации Роухани сказал, что рад выходу из сделки проблемного партнера.

Роухани заявил, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, в отличие от США, которые «никогда не соблюдают своих обязательств».

Президент Ирана подчеркнул, что США не имели права выходить из сделки, так как это международный договор.

«Этим выходом США показали, что они не соблюдают обязательства по международным соглашениям», — сказал он.

При этом Роухани заверил, что работа в рамках СВДП продолжится с Россией КНР и европейскими странами — участницами сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из иранской ядерной сделки. Он сказал, что Иран продолжает разрабатывать свою ядерную программу вопреки условиям договора.