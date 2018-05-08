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Иран отреагировал на решение Трампа
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Иран отреагировал на решение Трампа по ядерной сделке 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал выход США из «ядерной сделки». Как передает ТАСС, в обращении к нации Роухани сказал, что рад выходу из сделки проблемного партнера.
Роухани заявил, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, в отличие от США, которые «никогда не соблюдают своих обязательств».
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Президент Ирана подчеркнул, что США не имели права выходить из сделки, так как это международный договор.
«Этим выходом США показали, что они не соблюдают обязательства по международным соглашениям», — сказал он.
При этом Роухани заверил, что работа в рамках СВДП продолжится с Россией, КНР и европейскими странами — участницами сделки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из иранской ядерной сделки. Он сказал, что Иран продолжает разрабатывать свою ядерную программу вопреки условиям договора.
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