Республиканская партия Армении переходит в оппозицию

Республиканцы, у которых по-прежнему сохраняется большинство в армянском парламенте, уходят в оппозицию. Об этом заявил заместитель председателя партии Армен Ашотян, передает телеканал «МИР 24».

«Нам хватает храбрости и политического мужества говорить ту точку зрения, которую мы считаем правильной. Наше присутствие в этом политическом «пейзаже» более чем важно не столько для нас самих, сколько для наших граждан и новой власти. Вы знаете, что опираться можно на то, что сопротивляется, а в данном случае сопротивляться будет оппозиция, в том числе в нашем лице», — заявил Ашотян.

По словам Ашотяна, республиканцы не намерены участвовать в формировании нового правительства и ждут программу от избранного премьера с предложениями по развитию страны. Если большинство депутатов ее не поддержат, парламент ждет роспуск, и в стране пройдут досрочные выборы. Кроме того, Республиканская партия не собирается менять своего лидера. Им по-прежнему остается Серж Саргсян

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