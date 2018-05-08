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Трамп принял окончательное решение по сделке с Ираном
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Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня
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Стало известно окончательное решение Трампа по сделке с Ираном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что планирует объявить о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает во вторник, 8 мая, The New York Times со ссылкой на источник, знающий о содержании беседы.
По его данным, Вашингтон восстановит все санкции, которые были сняты в рамках ядерного соглашения, и в то же время наложит на Иран новые экономические ограничения. Другой источник рассказал, что разговор Макрона и Трампа о сохранении сделки потерпел неудачу: американский президент настаивает на сохранении жестких ограничений на производство ядерного топлива в Иране после 2030 года. Действующее соглашение эти ограничения снимает.
Как отмечается, официально о решении Трамп намерен объявить позднее в течение дня: в 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 мск).
Ранее Соединенные Штаты неоднократно угрожали выйти из ядерной сделки по Ирану. Трамп пообещал принять окончательное решение по этому вопросу к 12 мая. Россия, Китай и ЕС считают, что соглашение следует сохранить. Из-за угроз мировые цены на нефть продолжают активный рост.
Президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что Тегеран будет сопротивляться решению Вашингтона выйти из сделки. По его словам, «если Америка покинет ядерное соглашение, она пожалеет об этом так, как не жалела никогда в истории».
Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.
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