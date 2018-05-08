Трамп принял окончательное решение по сделке с Ираном

Стало известно окончательное решение Трампа по сделке с Ираном

По его данным, Вашингтон восстановит все санкции, которые были сняты в рамках ядерного соглашения, и в то же время наложит на Иран новые экономические ограничения. Другой источник рассказал, что разговор Макрона и Трампа о сохранении сделки потерпел неудачу: американский президент настаивает на сохранении жестких ограничений на производство ядерного топлива в Иране после 2030 года. Действующее соглашение эти ограничения снимает.

Как отмечается, официально о решении Трамп намерен объявить позднее в течение дня: в 14:00 по вашингтонскому времени (21:00 мск).

Китай и Ранее Соединенные Штаты неоднократно угрожали выйти из ядерной сделки по Ирану. Трамп пообещал принять окончательное решение по этому вопросу к 12 мая. Россия ЕС считают, что соглашение следует сохранить. Из-за угроз мировые цены на нефть продолжают активный рост.

Президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что Тегеран будет сопротивляться решению Вашингтона выйти из сделки. По его словам, «если Америка покинет ядерное соглашение, она пожалеет об этом так, как не жалела никогда в истории».