Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня

Бензин бьет рекорды

Литр марки бензина Аи-95 дорожал в апреле в 20 раз быстрее, чем за три предыдущих месяца 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат

На Балтфлоте выявлены крупные хищения

«Коммерсантъ» уточняет, что речь идёт о хищениях в частях береговой охраны флота. Одно из производств открыто в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко . Подполковника подозревают в том, что он похитил 12 тонн узлов и агрегатов военной техники.

В Каире найдены пропавшие россияне

Национальная Служба Новостей

Граждане России — 18 уроженцев Дагестана , задержанные в Египте , находятся в депортационном отделе каирского аэропорта Матар Кадим.

Российский Ка-52 сбили из ПЗРК

Российские воздушно-космические силы (ВКС) потеряли в Сирии в ночь на 7 мая ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото

Фотография, где Поклонская одиноко стоит у входа в Андреевский зал Кремля, задумчиво облокотившись на основание резной колонны, мгновенно стала мемом в Сети.

Трамп решил судьбу Ирана

Дональд Трамп объявит 8 мая свое решение относительно так называемой «ядерной сделки» с Ираном. В США ожидают, что заявление Белого дома будет негативным, однако есть надежда, что Трамп не решится полностью разорвать соглашение. Против выступают союзники в ЕС , которые считают плохую сделку лучше отсутствия любой.

В США рассчитали летальный ядерный удар России

Профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Крениг спрогнозировал потери США после серии двух последовательных массированных ядерных ударов со стороны России, сообщает The National Interest

Пашинян стал премьером

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Этот указ опубликован на сайте президента Армении.

"Его просто стыдно назначать": Тарасова о Мутко