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Почему «скучала» Поклонская и другие события дня
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Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Бензин бьет рекорды

Литр марки бензина Аи-95 дорожал в апреле в 20 раз быстрее, чем за три предыдущих месяца 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат.
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На Балтфлоте выявлены крупные хищения

Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел.
«Коммерсантъ» уточняет, что речь идёт о хищениях в частях береговой охраны флота. Одно из производств открыто в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко. Подполковника подозревают в том, что он похитил 12 тонн узлов и агрегатов военной техники.
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В Каире найдены пропавшие россияне

Национальная Служба Новостей
Граждане России — 18 уроженцев Дагестана, задержанные в Египте, находятся в депортационном отделе каирского аэропорта Матар Кадим.
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Российский Ка-52 сбили из ПЗРК

Российские воздушно-космические силы (ВКС) потеряли в Сирии в ночь на 7 мая ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
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Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала свое «скучающее» фото с инаугурации президента России 7 мая.
Фотография, где Поклонская одиноко стоит у входа в Андреевский зал Кремля, задумчиво облокотившись на основание резной колонны, мгновенно стала мемом в Сети.
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Трамп решил судьбу Ирана

Дональд Трамп объявит 8 мая свое решение относительно так называемой «ядерной сделки» с Ираном. В США ожидают, что заявление Белого дома будет негативным, однако есть надежда, что Трамп не решится полностью разорвать соглашение. Против выступают союзники в ЕС, которые считают плохую сделку лучше отсутствия любой.
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В США рассчитали летальный ядерный удар России

Профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Крениг спрогнозировал потери США после серии двух последовательных массированных ядерных ударов со стороны России, сообщает The National Interest.
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Пашинян стал премьером

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Этот указ опубликован на сайте президента Армении.
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"Его просто стыдно назначать": Тарасова о Мутко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сочла шуткой предложение Дмитрия Медведева назначить Виталия Мутко вице-премьером РФ по строительству.
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