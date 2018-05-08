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В Минске нашли альтернативу «Бессмертному полку»
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В Минске участников «Бессмертного полка» пригласили на другую акцию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минские власти пригласили организаторов и участников гражданской акции "Бессмертный полк" присоединиться к республиканской акции "Беларусь помнит", которая преследует те же цели и является ее аналогом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мингорисполкома.
Ранее организатор "Бессмертного полка" в Минске Валерий Драко сообщил, что мэрия в нынешнем году отказала в проведении шествия, мотивировав свое решение тем, что на 9 мая уже запланирована другая акция. При этом Драко заявил, что мероприятие все равно состоится.
Агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на руководителя организации "Русь молодая" Сергея Луща сообщило, что городские власти во вторник все же согласовали проведение "Бессмертного полка" в Минске, однако с небольшими изменениями по времени. По информации агентства, "Русь молодая" также подавала в исполком соответствующую заявку, глава организации встретился с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем и они "пришли к полному взаимопониманию".
"Действительно, была встреча, их (организаторов "Бессмертного полка" — ред.) пригласили присоединиться к акции республиканской "Беларусь помнит", — сообщила представитель пресс-службы Мингорисполкома.
На уточняющий вопрос, можно ли считать "Бессмертный полк" самостоятельным мероприятием, она ответила отрицательно, отметив, что "это не отдельная акция".
Республиканская акция "Беларусь помнит" начнется в Минске на площади Победы в 12.00 по местному времени. В предыдущие годы в Белоруссии участники двух акций — "Беларусь помнит" и "Бессмертный полк" — объединялись, чтобы почтить память героев войны.
Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в день Победы в России и других странах мира. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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