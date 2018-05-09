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Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
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Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине 

РИА Новости 6 часов назад
Россия может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость Эстонии, Латвии и Литве, несмотря на то, что они были союзными республиками в течение длительного времени — так считает спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, передает "Укринформ".
По его словам, россияне будут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад — другие.
"Но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — заметил Волкер.
Спецпредставитель признал, что проблема Крыма достаточно сложная. Однако он заметил, что смотрит "с большим воодушевлением" на предшественников, проводивших политику непризнания "аннексии" балтийских государств.
Волкер добавил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крымский полуостров Украине. По его словам, "крымский" пакет санкций против Москвы был четким месседжем: "Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью — это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Многие украинские политики, а также страны Запада продолжают настаивать на том, что это территория Украины. Москва не раз отмечала, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН.
Эстония, Латвия и Литва стали союзными республиками в 1940 году после смены правительств и прихода к власти просоветских сил. Ряд стран Запада на протяжении десятилетий отказывались признавать законным присоединение их к СССР. После его распада власти трех независимых прибалтийских стран официально стали характеризовать советский период как "оккупацию".
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