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Трамп не принял инициативы ЕС по Ирану
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СМИ: Трамп не принял инициативы ЕС по сделке с Ираном 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Evan Vucci/AP
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече со своими коллегами из Франции, Великобритании и ФРГ заявил, что американский президент Дональд Трамп не примет их предложения по изменению ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, Помпео провел телефонный разговор с главами МИД трех европейских стран. В ходе переговоров Помпео заявил, что Трампа не убедили доводы и предложения Парижа, Берлина и Лондона по Ирану.
Как отмечается, госсекретарь США предложил европейским партнерам дождаться официального заявления Трампа по иранской ядерной сделке.
Помпео также добавил, что США могут вернуться к переговорам по условиям соглашения после решения Трампа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение соглашения по иранской ядерной программе приведут к пагубным последствиям.
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