Полиция завершила работу в Солсбери по «делу Скрипаля»

В Британии рассказали о работе полиции по «делу Скрипаля»

Полиция завершила работу почти на всех участках в городе Солсбери, где могли быть обнаружены улики по "делу Скрипаля ", следователи продолжают работать лишь в доме бывшего офицера ГРУ , сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера. "Полиция освободила все участки для обеззараживания, за исключением дома Скрипаля. Работы по очистке продолжаются успешно, приоритетом является сделать все эти места безопасными с тем, чтобы Солсбери мог вернуться к нормальной жизни", — сообщил журналистам представитель премьера. "Правительство восхищено терпеливостью жителей Солсбери, столкнувшихся с серьезным нарушением ритма жизни города, вызванным безрассудными действиями России . Город безопасен и открыт", — подчеркнул представитель премьера. В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.