Полиция завершила работу в Солсбери по «делу Скрипаля»

Полиция завершила работу почти на всех участках в городе Солсбери, где могли быть обнаружены улики по "делу Скрипаля", следователи продолжают работать лишь в доме бывшего офицера ГРУ, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.
"Полиция освободила все участки для обеззараживания, за исключением дома Скрипаля. Работы по очистке продолжаются успешно, приоритетом является сделать все эти места безопасными с тем, чтобы Солсбери мог вернуться к нормальной жизни", — сообщил журналистам представитель премьера.
"Правительство восхищено терпеливостью жителей Солсбери, столкнувшихся с серьезным нарушением ритма жизни города, вызванным безрассудными действиями России. Город безопасен и открыт", — подчеркнул представитель премьера.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.