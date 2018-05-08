«В моем правительстве не будет олигархов»

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении

Никола Пашиняна избрали премьером Армении — на специальном заседании Национального собрания 8 мая в поддержку его кандидатуры было отдано 59 голосов при необходимом минимуме в 53 голоса. Теперь уже бывший оппозиционер был назначен главой кабмина после почти месяца массовых протестов в республике. Это удалось не сразу — неделю назад армянский парламент уже проводил заседание, однако тогда Пашиняну не удалось получить необходимое количество голосов.

Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром республики. Кандидатуру лидера протестного движения поддержали 59 депутатов, 42 проголосовали против. Спецзаседание армянского парламента по назначению нового главы кабмина состоялось 8 мая.

Сразу после появления результатов голосования на табло Пашинян заявил: «служу Республике Армения».

Нового премьера уже поздравил российский президент Владимир Путин . «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Избрание Пашиняна премьером последовало за организованными им масштабными акциями протеста в Армении. Они длились более двадцати дней: с 13 апреля по 3 мая. Изначально участники массовых акций требовали отставки премьер-министра страны Сержа Саргсяна . И он покинул пост премьера на десятый день митингов.

В своем прощальном заявлении Саргсян признал правоту лидера оппозиции и согласился уйти со своей должности. «Уличное» движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране», — говорилось в заявлении Саргсяна.

Претензии противников экс-премьера были обусловлены изменениями в Конституции, принятыми в 2015 году. По итогам референдума страна стала парламентской республикой — фактическая власть при таком строе сосредоточена в руках главы кабмина. Саргсяна, которого Национальное собрание избрало на пост премьера 17 апреля, обвиняли в попытке остаться у власти на третий срок — до этого он являлся президентом страны на протяжении двух сроков.

Лидеру протестного движения Николу Пашиняну удалось стать премьером не с первой попытки: неделю назад Национальное собрание Армении уже проводило аналогичное заседание, однако тогда Пашиняну не удалось заручиться поддержкой достаточного количества депутатов.

1 мая за него отдали 45 голосов, в то время как для избрания премьером требовалось 53. Во время своего предвыборного выступления 8 мая перед Национальным собранием Армении Пашинян обозначил приоритетные направления развития страны: возвращение к диалогу представителей Нагорного Карабаха и сотрудничество с Россией

«Мы смотрим на военное партнерство с Россией как на важный фактор, обеспечивающий безопасность», — подчеркнул Пашинян.

В беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что сейчас Никол Пашинян делает довольно размытые заявления «популистского толка», чтобы настроить и международное сообщество и армянский народ, подготовить благоприятную почву для своих дальнейших действий. При этом эксперт считает, что Пашинян, скорее всего, ограничится этими заявлениями.

«Это остаточные заявления еще народного трибуна [высшее выборное лицо из плебеев в Древнем Риме. — «Газета.Ru»], а не реального премьер-министра», — констатирует Жарихин. По его словам, высказывания Пашиняна о намерении расширять сотрудничество с РФ, связи с Евросоюзом, а также о будущем правительстве — это своеобразные «метки, необходимые, чтобы иметь максимальную свободу».

Пашинян должен в ближайшее время сформировать новое правительство. «Я официально заявляю, что в моем правительстве не будет олигархов, в случае моего избрания в экономике не будет монополий», — говорил ранее Пашинян о будущем кабмине.

При этом Жарихин отмечает, что в вопросах формирования кабинета министров Пашинян выглядит готовым идти на компромиссы с политической элитой, которая долгое время находилась у власти в Армении.

В проблеме решения Нагорного Карабаха для Пашиняна есть свои подводные камни, продолжает эксперт. «Проблема Нагорного Карабаха одним волевым усилием не решается. Эта проблема неслучайно уже десятилетия стоит и перед Арменией, и перед Азербайджаном », — сказал Жарихин, добавив, что для начала решения этой проблемы необходима готовность народа. «Зная настроения [в Армении] и заявления представителей политических элит, пока я такой готовности не вижу», — констатировал замдиректора Института стран СНГ.

«Вряд ли в ближайшее время мы будем свидетелями действительно серьезного продвижения решения этой тяжелой проблемы для двух стран», — добавил он.

Схожее мнение по поводу карабахского конфликта высказал и политолог Арег Галстян . «Я не думаю, что будут какие-то серьезные изменения, потому что Карабах больше зависит от внешней конфигурации, нежели от внутренней. Армения и Азербайджан по-прежнему будут стоять на максималистских позициях», — считает эксперт.

По словам Галстяна, Армения будет требовать пакетного решения с предоставлением гарантий по окончательному определению статуса Карабаха, а Азербайджан — действовать «по формуле „все или ничего“.