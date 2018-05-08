В Юрмале запретили акцию «Бессмертный полк»

Мэрия Юрмалы отказала в проведении в День Победы акции «Бессмертный полк»

Юрмальская дума отказала в этом году в проведении в городе памятной акции "Бессмертный полк" по случаю Дня Победы. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор мероприятия, глава "Объединения против нацизма" и бывший депутат самоуправления этого города Янис Кузинс.

"Формальный повод отказа — заявка на проведение акции якобы была подана на один день позже установленных законом сроков. Но как бы я не считал, заявка была подана вовремя. Она была подана в Юрмальскую думу 21 апреля, то есть за 10 десять рабочих дней до проведения шествия, как это установлено законодательно", — сказал он.

Кузинс считает такое решение Юрмальской думы абсурдным и политическим в преддверии предстоящих осенью парламентских выборов, а также намерен обжаловать его в суде.

"Это решение я уже сегодня оспорю в Административном суде, который должен в течение трех дней вынести свой вердикт. Надеюсь, что заседание суда состоится уже завтра и этот отказ будет отменен", — отметил он.

Кузинс подчеркнул, что эта акция должна была состояться в Юрмале в День Победы в третий раз.