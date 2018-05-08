Ещё
В Юрмале запретили акцию «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Юрмалы отказала в проведении в День Победы акции «Бессмертный полк» 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Юрмальская дума отказала в этом году в проведении в городе памятной акции "Бессмертный полк" по случаю Дня Победы. Об этом во вторник ТАСС сообщил организатор мероприятия, глава "Объединения против нацизма" и бывший депутат самоуправления этого города Янис Кузинс.
"Формальный повод отказа — заявка на проведение акции якобы была подана на один день позже установленных законом сроков. Но как бы я не считал, заявка была подана вовремя. Она была подана в Юрмальскую думу 21 апреля, то есть за 10 десять рабочих дней до проведения шествия, как это установлено законодательно", — сказал он.
Кузинс считает такое решение Юрмальской думы абсурдным и политическим в преддверии предстоящих осенью парламентских выборов, а также намерен обжаловать его в суде.
"Это решение я уже сегодня оспорю в Административном суде, который должен в течение трех дней вынести свой вердикт. Надеюсь, что заседание суда состоится уже завтра и этот отказ будет отменен", — отметил он.
Кузинс подчеркнул, что эта акция должна была состояться в Юрмале в День Победы в третий раз.
"Каждый год в "Бессмертном полку" принимают участие порядка 100 человек. Если же суд примет решение не в нашу пользу, то все, кто планировал принять участие в акции 9 мая, наверное, смогут в индивидуальном порядке пройти по маршруту нашего шествия до воинского захоронения в Юрмале", — указал он.
ТАСС: последние новости
Президент Армении пожелал Пашиняну в кратчайшие сроки сформировать правительство Ким Чен Ын: отказ КНДР от ядерного оружия возможен только после устранения угроз Пхеньяну СМИ: неназванный высокопоставленный представитель КНДР прибыл в Далянь
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»373
Медведев избран премьером385
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко462
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото177
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение