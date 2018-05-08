Нового премьера Армении Пашиняна заподозрили в двойной игре

«Будет куда более проблемным партнёром для России , чем его предшественники»

Премьером Армении стал лидер оппозиции Никол Пашинян . На специальном заседании парламента 8 мая 59 голосами «за» и 42 — «против» депутаты (со второй попытки — в первый раз ему не хватило 8 голосов) утвердили его кандидатуру. Армению ждут досрочные парламентские выборы и передел экономики. О перспективах мы поговорили с политологами.

— Есть объективные условия, при которых Армения вряд ли сможет обойтись без союзника в лице России, — говорит политолог Сергей Михеев . — Поэтому Пашинян сейчас делает вид, что высоко ценит наши партнёрские отношения.

Однако то, что он говорит сейчас, и то, что будет говорить завтра, возможно, не одно и то же. Известны его более ранние высказывания, в которых он сетует на неравноправные отношения России и Армении. Поэтому есть определенные опасения, что исподволь Пашинян будет предпринимать шаги по сближению с Западом. И в этом случае хотелось бы, чтобы Россия, реагируя на это поведения, обошлась бы без сантиментов. Впрочем, будем надеяться, что он всё-таки проявит себя как самостоятельный политик.

При этом я думаю, что Пашинян будет куда более проблемным партнёром для России, чем его предшественники. Ну или по меньшей мере куда более требовательным.

Возьмём такой пример. В Армении очень недовольны тем, что Россия поставляет оружие в Азербайджан. Но если раньше этот вопрос поднимался осторожно, то сейчас он встанет довольно остро. Думаю, Пашинян проявит себя как многовекторный политик. И продолжит развивать отношения с Европой. Однако до сих пор интересов России соглашение Армении и Евросоюза никак не задевало, так как имеет довольно рамочный характер.

Мы не должны забывать, что его коалиция называется «Елк» — выход. Однако какие выходы он для себя считает приемлемыми, не понятно. Нам не известно, есть ли у него четкая политическая позиция, или он ещё сам с ней не определился.

На сегодняшний день его насущная задача — сделать правительство более-менее компромиссным. Построить собственную экономическую силу. И познакомиться с лидерами других стран, чтобы они начали воспринимать его серьезно…

Напомним, что закон отводит премьеру 15 дней на формирование кабинета министров, также за 20 дней он обязан представить правительственную программу депутатам.

Одним из требований оппозиции в Армении было проведение досрочных выборов в парламент, где сейчас большинство — у Республиканской партии . 1 мая, после того, как попытка Пашиняна избраться премьером не удалась, оппозиция вновь вышла на улицы. После этого Пашинян получил-таки голоса депутатов от Республиканской партии. Сейчас ее представители объявили о том, что уходят в оппозицию, ставя своей главной задачей «безопасность Армении и Карабаха».

Если говорить о целях Пашиняна — то он декларирует необходимость борьбы с монополизацией армянской экономики олигархами, верховенства закона — «без вендетты и перераспределения имущества».