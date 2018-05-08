Мун: Пхеньян и Токио должны начать диалог 

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Япония и Северная Корея должны начать переговоры о нормализации отношений между двумя странами и поспособствовать миру и стабильности в регионе, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, передает Reuters.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин EPA-EFE/NICOLAS ASFOURI
"В частности, я считаю, что диалог между Японией и Северной Кореей должен быть возобновлен", — сказал Мун в интервью японской прессе. По его словам, если отношения между Японией и Северной Кореей нормализуются, это в значительной степени поспособствует миру и безопасности в Северо-Восточной Азии за пределами Корейского полуострова. На саммите в прошлом месяце Мун встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, где обе стороны договорились о денуклеаризации. Ким на этой встрече заявил, что он готов к диалогу с Японией в любое время, рассказал глава Южной Кореи. Токио назвал ядерную и ракетную программы Пхеньяна самой серьезной угрозой безопасности, с которой сталкивалась Япония со времен Второй мировой войны. Интервью Луны было проведено в преддверии саммита в среду между Муном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и китайским премьером Ли Кэцяном в Токио. Ожидается, что повесткой саммита станет КНДР, но китайский дипломат заявил на прошлой неделе, что переговоры будут касаться регионального сотрудничества и не будут сосредоточены исключительно на Корейском полуострове.