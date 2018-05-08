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В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить машину
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В Саудовской Аравии рассказали, когда женщинам разрешат сесть за руль 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Yousif Doubisi
Женщины в Саудовской Аравии получат возможность сесть за руль автомобилей с 24 июня, говорится в выпущенном во вторник сообщении от имени главы генерального управления дорожного движения Мухаммеда бен Абдаллы аль-Басами.
"Все необходимые приготовления для вождения женщинами автомобилей в королевстве будут сделаны до 24 июня", — сказал аль-Басами.
Женщины старше 18 лет смогут записаться в автошколы для получения водительских прав в пяти городах в разных провинциях королевства. В них будут преподавать местные инструкторы-женщины, которые получили права за границей. Кроме того, обладательницы водительских прав каких-либо других стран смогут обменять их на саудовские.
В сентябре прошлого года король Саудовской Аравии выпустил указ, впервые разрешающий представительницам слабого пола водить автомобили.
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