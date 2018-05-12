В Ираке стартовали парламентские выборы

Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени (совпадает с мск).

В последний раз голосование в законодательное собрание Ирака проводилось четыре года назад.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, выбирать новых депутатов смогут 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших около двухсот различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

По мнению большинства опрошенных корреспондентом РИА Новости иракских экспертов, наибольший шанс сформировать следующее правительство страны имеет один из двух избирательных блоков — "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") и "Альянс фатх" ("Альянс завоевания"). Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади . В него также входят и другие видные деятели шиитской партии "Исламский призыв". В списке "Наср" и один из самых влиятельных политиков суннитской общины страны, экс-министр обороны Халед аль-Обейди. Считается, что его присутствие в этом блоке принесет этой коалиции голоса большинства жителей суннитских районов страны, в особенности провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул

Следующий фаворит предвыборной гонки — "Альянс фатх", список которого возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего исламского совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над террористической группировкой ИГ*.

Также высокие шансы на значительное количество мест в парламенте, по мнению наблюдателей, у блока "Государство закона", возглавляемого бывшим премьером страны, а ныне вице-президентом Нури аль-Малики

*Террористическая организация, запрещенная в России.