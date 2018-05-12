В Ираке пройдут парламентские выборы

Процедура выборов в парламент Ирака

В соответствии с Конституцией (2005), Ирак — независимое суверенное государство. Форма правления — демократическая, федеративная, парламентская республика.

Главным законодательным органом Ирака является Совет представителей.

Он состоит из 329 мест, 9 из них должны занимать представители этноконфессиональных меньшинств (среди них пять христиан). Остальные 320 мест распределяются между 18 иракским провинциям: Багдад (69), Ниневия (31), Басра (25) и т.д. По закону в него избирается один депутат от каждых 100 тысяч жителей страны, при этом 25% мест должны занимать женщины.

Кандидат в Совет представителей должен быть иракцем, обладающим полными правами, иметь высшее образование и не быть замешанным в преступлениях.

По закону не разрешается совмещение мандата Совета представителей с осуществлением другой деятельности или занятием официальной должности.

Совет представителей избирается сроком на четыре года. Новый состав парламента должен быть избран не позднее, чем за 45 дней до завершения полномочий предыдущего парламента.

Депутаты избираются путем прямого тайного всеобщего голосования, проходящего в один день, определяемый декретом Президентского совета.

Ответственность за организацию предвыборной кампании и процесс голосования возложена на Высшую независимую избирательную комиссию (ВНИК) Ирака.

Выборы в парламент Ирака проходят по пропорциональной системе, при преодолении кандидатами процентного барьера депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально поданным за списки голосам.

Право принимать участие в голосовании имеют иракцы, проживающие за рубежом.

Для предотвращения подтасовок результатов выборов был внедрен в избирательный процесс технологии автоматизированной регистрации избирателей (AVR).

В 2013 году был введен новый метод распределения мандатов, Сент-Лагю, который повысил шансы на проход в парламент для небольших партий. При его использовании места распределяются последовательно и их занимают те, у кого выше коэффициент, рассчитанный по формуле.

В течение 30 дней после проведения первого заседания члены Совета представителей должны выбрать из числа депутатов нового президента страны, а затем в течение 15 дней победивший на выборах парламентский блок должен предложить на утверждение новому президенту кандидата на должность премьер-министра.