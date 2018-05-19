Объявлены итоги выборов в Ираке

Оппозиционный блок «Ас-Сайрун», возглавляемый радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, одержал победу на парламентских выборах в Ираке, сообщает местный избирком.
Высшая независимая избирательная комиссия объявила в субботу окончательные итоги голосования, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
«Ас-Сайрун» получает 54 места в парламенте, коалиция «Фатх», возглавляемая командиром шиитского ополчения Хади аль-Амири — 47 мест. 41 место досталось коалиции «Наср» премьер-министра Хейдара аль-Абади, 25 — «Государству закона» вице-президента Нури аль-Малики.
Неделю назад в Ираке прошли выборы в парламент, которые стали первыми после освобождения страны от террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ).