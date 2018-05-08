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В Иерусалиме отпраздновали День Победы
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В Иерусалиме прошла церемония празднования Дня Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная церемония празднования Дня Победы прошла в Иерусалиме на площади у Кнессета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Праздничное шествие возглавили министр обороны Авигдор Либерман, министр алии и абсорбции Софа Ландвер, глава ФАДН (агентства по делам национальностей) Игорь Баринов, спикер кнессета Юлий Эдельштейн.
По площади у Кнессета также прошли сотрудники дипломатических миссий ряда стран, в том числе России, Украины, Казахстана, ветераны, участники акции "Бессмертный полк".
Как сообщила организатор акции "Бессмертный полк" в Иерусалиме, в этом году в акции приняли участие 50 человек. "Мы издалека приехали, не все еще портреты смогли привезти", — добавила организатор.
Шествие сопровождалось советскими песнями в исполнении оркестра полиции.
Ранее израильский парламент принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая.
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