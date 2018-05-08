В Иерусалиме прошла церемония празднования Дня Победы

Центральная церемония празднования Дня Победы прошла в Иерусалиме на площади у Кнессета, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Украины, По площади у Кнессета также прошли сотрудники дипломатических миссий ряда стран, в том числе России Казахстана , ветераны, участники акции "Бессмертный полк".

Как сообщила организатор акции "Бессмертный полк" в Иерусалиме, в этом году в акции приняли участие 50 человек. "Мы издалека приехали, не все еще портреты смогли привезти", — добавила организатор.

Шествие сопровождалось советскими песнями в исполнении оркестра полиции.