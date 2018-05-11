Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном «хорошими»

«Я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить будущие мир и процветание, и отношения хороши», — сказал он.

12 марта стало известно, что Трамп встретится с Кимом в Сингапуре 12 июня. Слухи о вероятном месте встречи лидеров США и Северной Кореи ранее появлялись неоднократно. Помимо города-государства, в частности, назывались Монголия и деревня Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

В сентябре 2017 года Трамп пообещал «разобраться» с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести «невообразимый удар» по американской территории.