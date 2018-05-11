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Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном «хорошими»
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Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном «хорошими» 

Lenta.ru
Фото: Kevin Lamarque / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвал хорошими его отношения с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном. Об этом он заявил во время выступления в Элкхарте (штат Индиана), передает CNN.
«Я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить будущие мир и процветание, и отношения хороши», — сказал он.
12 марта стало известно, что Трамп встретится с Кимом в Сингапуре 12 июня. Слухи о вероятном месте встречи лидеров США и Северной Кореи ранее появлялись неоднократно. Помимо города-государства, в частности, назывались Монголия и деревня Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
В сентябре 2017 года Трамп пообещал «разобраться» с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести «невообразимый удар» по американской территории.
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