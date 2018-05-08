Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном 

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь.
Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.
"7-8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Корея Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне", — отмечается в сообщении.
В материале отмечается, что "переговоры прошли в сердечной и дружественной атмосфере". Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также по другим "важным вопросам, представляющим взаимный интерес".
Как отмечает телеканал, в переговорах также принял участие член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин. Для лидера КНДР от имени председателя КНР был организован банкет.