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Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном
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Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь.
Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.
"7-8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Корея Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне", — отмечается в сообщении.
В материале отмечается, что "переговоры прошли в сердечной и дружественной атмосфере". Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также по другим "важным вопросам, представляющим взаимный интерес".
Как отмечает телеканал, в переговорах также принял участие член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин. Для лидера КНДР от имени председателя КНР был организован банкет.
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