Калашников: Пашинян осознает важность союза с Россией

"Его утверждение [на пост премьера] было непростым, но ожидаемым, — отметил Калашников. — Все-таки улица в маленькой стране, где население всего 3 млн человек, значит много". «Там, я думаю, сейчас будут определенные тактические „качания“, он будет утверждать правительство, после этого представит программу, затем парламент страны либо ее утвердит, либо не утвердит, но тогда нужно будет идти на новые выборы», — изложил он свое видение возможного развития ситуации. «Я думаю, что Республиканская партия Армении выбрала единственно приемлемую для себя, но и он [Пашинян] это понимает», — констатировал депутат.

По мнению председателя комитета Госдумы, «обе стороны будут друг за другом следить». «С точки зрения интересов России, и те, и другие понимают, что в геополитическом плане они должны быть в союзе с Россией. Он [Пашинян] мне лично это подтвердил», — подчеркнул российский политик.

"Другой вопрос, что за ним будут зорко следить, потому что Республиканская партия остается в большинстве, — отметил Калашников. — В случае нарушения им обязательств они могут инициировать соответствующее рассмотрение, а парламент по конституции этой страны самый важный орган".

"Будет такая «качалка». Не думаю, что его программу не утвердят, потому что перевыборы будут невыгодны для Республиканской партии, поскольку Пашинян тогда одержит победу и будет в том числе доминировать в парламенте", — заключил депутат.