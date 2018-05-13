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Китай выступил за сохранение сделки по Ирану
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Китай выступил за полное соблюдение ядерной сделки по Ирану 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: depositphotos.com
Китай будет и дальше выступать за полное выполнение всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана, несмотря на выход из него США, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китайская сторона, придерживаясь объективного и ответственного подхода, будет поддерживать диалог со всеми сторонами, продолжит защищать и выполнять всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Ирана", — сказал он на брифинге.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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