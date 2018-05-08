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Раскрыта опасность джихадисток-домохозяек
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Французские власти раскрыли опасность джихадисток-домохозяек 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Опасность присоединившихся к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) француженок недооценивали, считая их простыми домохозяйками. Об этом говорится в докладе министерства юстиции Франции, передает The Local.
«Несмотря на то, что многие женщины вступали в ИГ по принуждению мужей, большинство из допрошенных, вернувшихся во Францию из Сирии, заявляли о своей приверженности исламистскому течению», — говорится в докладе.
Документ основан на исследовании судебных слушаний по делам мухариджат (женщины, присоединившиеся к ИГ и вернувшиеся во Францию из Сирии — прим. «Ленты.ру»).
В большинстве случаев жены не просто оказывали поддержку мужьям-экстремистам. Они принимали решение присоединиться к «Исламскому государству» по собственным убеждениям. В частности, среди причин назывались неприязнь к Западу и преданность идее создания исламского халифата, в котором они могли бы исповедовать ислам без западного давления.
Вопреки запрету на участие женщин в джихаде, многие из них, по собственным признаниям, участвовали в деятельности шариатской полиции.
В докладе также отмечается, что необходимо отслеживать жизнь вернувшихся из Сирии «домохозяек», так как они более подвержены тому, чтобы встать на путь радикального исламизма.
В марте этого года было опубликовано исследование, в котором ученые, изучив личные дела осужденных за террористическую деятельность, выяснили характеристики типичного джихадиста во Франции. Согласно ему, среднестатистическому исламисту 26 лет, он беден, плохо образован и уже был осужден за другие преступления.
The Local отмечает, что исследователи главным образом сосредотачивались на мужчинах, а характеристики женщин-джихадисток не были достаточно изучены.
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