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Пашиняна выдвинули повторно
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Пашиняна выдвинули повторно 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Арам Нерсесян
Лидер акций протестов в Армении Никол Пашинян повторно выдвинут во вторник на пост премьер-министра страны.
"Предлагаем избрать Никола Пашиняна председателем правительства Армении", — заявила член возглавляемого Пашиняном фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян.
Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.
После официального выдвижения кандидатуры Пашиняна запланировано его выступление. Затем депутаты обратятся к нему с вопросами. После прений состоится голосование.
Трем выдвинувшим Пашиняна фракциям принадлежит 47 депутатских мандатов, следовательно, для избрания премьера нужны голоса еще как минимум шести парламентариев от правящей партии. Ранее в правящей Республиканской партии Армении (РПА) сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьера и поддержат кандидатуру, которую выдвинет треть состава парламента.
Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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