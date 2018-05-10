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Суд арестовал защитника русских школ в Латвии
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Суд выдал санкцию на арест защитника русских школ в Латвии Линдермана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд санкционировал арест защитника русских школ Латвии Владимира Линдермана, он переведен в Рижскую центральную тюрьму, сообщила его соратница Оксана Челышева.
"Мотивация суда неизвестна. Статус — подозреваемый. Решение немедленно обжаловано в Верховном суде", — написала Челышева в Facebook.
Люди в масках задержали Линдермана во вторник на остановке общественного транспорта. Полиция возбудила уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В начале апреля закон подписал президент Раймондс Вейонис.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
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