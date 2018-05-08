В Киеве радикалы заблокировали редакцию телеканала «Интер»

Радикалы начали акцию протеста возле офиса телеканала «Интер» в Киеве

Украинские националисты проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала "Интер" в связи высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы, сообщила в среду пресс-служба националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело — ред.).

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере" ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

"Началась акция "Национального Корпуса" совместно с "Национальными дружинами" под стенами телеканала "Интер" в связи со скандальным телесюжетом, посвященном Дню Победы", — говорится в сообщении партии в Facebook.