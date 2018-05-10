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На Украине пообещали снова напасть на «Интер»
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На Украине пообещали снова напасть на «Интер» 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Участники ультраправой партии "Национальный корпус" пообещали совершить новые нападения на телеканал "Интер", передает "Страна.ua" заявление националистов.
"9 Мая правые из Нацкорпуса начали блокирование телеканала "Интер". Причина — опубликованный в инете фрагмент концерта под названием "День Победы", где ведущие Интера говорят о том, что сейчас "улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников". Они имеют ввиду Бандеру, Шухевича, Коновальца и т.д", — цитирует телеканал заявление националистов в телеграме.
В анонимном послании подчеркивается, что партия проведет новые нападения по "Интеру" без предварительных анонсов. При этом националисты не стали уточнять, почему участники партии решили, что телеканал имел в виду именно Бандеру, Шухевича или Коновальца -в эфире не назывались конкретные имена.
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