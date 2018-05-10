На Украине пообещали снова напасть на «Интер»

Участники ультраправой партии "Национальный корпус" пообещали совершить новые нападения на телеканал "Интер", передает "Страна.ua" заявление националистов.

"9 Мая правые из Нацкорпуса начали блокирование телеканала "Интер". Причина — опубликованный в инете фрагмент концерта под названием "День Победы", где ведущие Интера говорят о том, что сейчас "улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников". Они имеют ввиду Бандеру, Шухевича, Коновальца и т.д", — цитирует телеканал заявление националистов в телеграме.

В анонимном послании подчеркивается, что партия проведет новые нападения по "Интеру" без предварительных анонсов. При этом националисты не стали уточнять, почему участники партии решили, что телеканал имел в виду именно Бандеру, Шухевича или Коновальца -в эфире не назывались конкретные имена.