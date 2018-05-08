Ким Чен Ына заподозрили в тайном визите

СМИ: Ким Чен Ын мог прибыть в китайский город Далянь

Повышенные меры безопасности приняты в китайском городе Далянь , куда в понедельник прибыл на спецсамолете неназванный высокопоставленный представитель КНДР , предположительно лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщает во вторник японское информационное агентство Kyodo.

Согласно распространенным данным, в центре города через каждые несколько метров дежурят полицейские, блокирована улица, которая предположительно ведет к месту, где остановился высокий гость. По словам местных жителей, усиленные меры безопасности приняты в городе с понедельника.

В аэропорту Даляня, передает агентство, замечены также самолеты, которые, как полагают, используют высокопоставленные представители китайского руководства. В понедельник там были на время прекращены взлеты и посадки обычных рейсовых лайнеров. Во вторник японский телеканал TBS продемонстрировал видео, снятое местным жителем, на котором запечатлен следующий по городу кортеж в составе нескольких черных лимузинов. Телеканал предполагает, что в Даляне может находиться лидер КНДР Ким Чен Ын.

В то же время, по данным агентства, туда мог направиться и председатель КНР Си Цзиньпин . Так, высказываются предположения, что он может принять участие в церемонии начала испытательного плавания построенного на верфях Даляня первого полностью китайского авианосца.

В конце марта Ким Чен Ын посетил Пекин на поезде. Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом после прихода к власти в КНДР в декабре 2011 года. В ходе встречи с Си Цзиньпином Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян , и китайский лидер принял это приглашение.