Боевики покидают пригороды Дамаска в обмен на свободу

Боевики уже сдали властям более тысячи двухсот единиц стрелкового оружия.

В обмен на свободу боевики под конвоем покидают пригороды Дамаска . Десятки автобусов вот уже несколько дней вывозят этих людей из поселков Яльда, Бабила и Байт-Сахам.

За сутки из зоны боевых действий выходят тысячи мужчин. Им позволено оставить при себе автоматы и минимальный запас патронов. Многие ничего не знают о том, что в самом Дамаске давно уже не стреляют — несколько месяцев назад столица перешла в мирный режим. Боевики уже сдали властям более тысячи двухсот единиц стрелкового оружия.

В Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 64 тысяч человек. В провинцию Алеппо вернулось девять тысяч человек. В Восточном Каламуне более 6100 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы.