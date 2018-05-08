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Боевики покидают пригороды Дамаска в обмен на свободу
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Боевики покидают пригороды Дамаска в обмен на свободу 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: tvzvezda.ru
Боевики уже сдали властям более тысячи двухсот единиц стрелкового оружия.
В обмен на свободу боевики под конвоем покидают пригороды Дамаска. Десятки автобусов вот уже несколько дней вывозят этих людей из поселков Яльда, Бабила и Байт-Сахам.
За сутки из зоны боевых действий выходят тысячи мужчин. Им позволено оставить при себе автоматы и минимальный запас патронов. Многие ничего не знают о том, что в самом Дамаске давно уже не стреляют — несколько месяцев назад столица перешла в мирный режим. Боевики уже сдали властям более тысячи двухсот единиц стрелкового оружия.
В Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 64 тысяч человек. В провинцию Алеппо вернулось девять тысяч человек. В Восточном Каламуне более 6100 бывших членов бандформирований сложили оружие и были амнистированы.
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