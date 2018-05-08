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Президент Южной Кореи призвал Японию к нормализации отношений с КНДР
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Президент Южной Кореи призвал Японию к нормализации отношений с КНДР 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 8 мая — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Японию возобновить диалог с КНДР по нормализации отношений в опубликованном во вторник интервью японской газете «Иомиури».
"Я думаю, особенно необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Японией", — отметил Мун Чжэ Ин.
По его словам, «если отношения между Северной Кореей и Японией будут нормализованы, это во многом внесло бы вклад в обеспечение мира и безопасности и за пределами Корейского полуострова в Северо-Восточной Азии».
Как сообщил южнокорейский лидер, во время его недавнего межкорейского саммита председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил готовность начать диалог с Японией.
"Председатель Ким заявил что в любое время готов к диалогу с Японией", — отметил Мун Чжэ Ин.
"Япония может сыграть очень важную роль для мира и процветания на Корейском полуострове. Это касается самых разных сторон от взаимодействия Республики Кореи с США и Японией для достижения полной денуклеаризации до, например, нормализации японо-северокорейских отношений для предоставления гарантий северокорейскому режиму", — считает президент Южной Кореи.
По его словам, сейчас после межкорейского саммита и ожидаемой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом «начался огромный глобально-исторический перелом на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». Мун Чжэ Ин выразил надежду на «активную поддержку и сотрудничество со стороны Японии» для мира на Корейском полуострове.
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