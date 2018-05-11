Ещё
Трамп поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита с КНДР 

РИА Новости 11 мая 2018
Фото: © РИА Новости / Марина Лысцева
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна за организацию саммита с КНДР, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Ли за его желание организовать 12 июня встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что обсуждались региональная безопасность и сотрудничество двух стран.
В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.
Сингапурская газета Straits Times не исключила, что встреча американского президента и лидера КНДР может состояться в отеле Shangri-La.
В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит лидеров Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
РИА Новости: последние новости
В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым Почти 2,7 тысячи жителей Ростовской области получат выплату к Дню Победы
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой821
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову332
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову192
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории105
Алина Кабаева отмечает юбилей112
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение