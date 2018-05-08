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США вернут санкции против Ирана «на наивысшем уровне»
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США вернут санкции против Ирана «на наивысшем уровне» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне", заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы вернем на наивысшем уровне экономические санкции. Любая страна, которая помогает Ирану в его ядерных устремлениях, также может подвергнуться санкциям со стороны США. Америка не будет заложником ядерного шантажа", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
"Мощные санкции будут полностью реализованы. Если режим продолжит свои ядерные устремления, у него будут проблемы больше, чем когда-либо", — отметил президент США.
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