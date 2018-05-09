Киев победит в Донбассе не только военными средствами, заявил Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина победит в конфликте в Донбассе не только военными средствами, но и политико-дипломатическими.

"Мы обязательно победим, другой ценой, другим способом, другими средствами, не только военными, не только оборонными, но и политико-дипломатическими", — заявил Порошенко во вторник в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения.

При этом он заявил, что победа любой ценой недопустима.

"Ни одна война, к сожалению, не может обойтись без жертв и падения уровня жизни. Но для нас в равной мере неприемлема как капитуляция, так и победа ценой колоссальных и недопустимых жертв", — добавил он.

На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.