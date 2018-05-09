Ещё
«Киев победит в Донбассе не только военными средствами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев победит в Донбассе не только военными средствами, заявил Порошенко 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина победит в конфликте в Донбассе не только военными средствами, но и политико-дипломатическими.
"Мы обязательно победим, другой ценой, другим способом, другими средствами, не только военными, не только оборонными, но и политико-дипломатическими", — заявил Порошенко во вторник в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения.
При этом он заявил, что победа любой ценой недопустима.
"Ни одна война, к сожалению, не может обойтись без жертв и падения уровня жизни. Но для нас в равной мере неприемлема как капитуляция, так и победа ценой колоссальных и недопустимых жертв", — добавил он.
На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
Во Франции допустили возможность новых ударов в Сирии Почти 1,5 тысячи волонтеров-медиков будут сопровождать "Бессмертный полк" Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Комментарии6  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть398
Трамп выдвинул предложение Ирану133
Иран отреагировал на решение Трампа171
Москва осталась без дешевых квартир8
Adidas убрала с сайта форму с символикой СССР4
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение